Milano: De Corato (FdI), gdf sequestra oltre tremila capi contraffatti, la sicurezza del nostro paese è prioritaria

- Questa mattina "è stata compiuta un'importante operazione, da parte delle Forze dell'Ordine, di lotta e contrasto a degrado, attività illecite e abusivismo. Dall'ottobre 2022, quando il nostro Governo si è insediato, siamo sempre stati e lo saremo sempre in prima linea sul tema della sicurezza, che per noi è una priorità e una cosa di cui il Paese ne ha estremo bisogno. Ringrazio i finanzieri di Paderno Dugnano, i Carabinieri di Bollate, Novate e Arese e gli uomini delle varie Polizie Locali che hanno collaborato". Lo dice in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sul blitz delle Forze dell'Ordine che hanno sequestrato oltre tremila capi contraffatti.(Com)