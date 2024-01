Pnrr: a Roma arriva un atlante dei 279 interventi comunali per scoprire i progetti sotto casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista del cronoprogramma a fine 2022 è stato consegnato l'ammontare complessivo dei fondi stanziati del Pnrr. A fine 2023 sono stati aggiudicati appalti per oltre 800 milioni di euro e nei prossimi mesi verrà aggiudicato il resto. "Adesso entrano nel vivo i cantieri. Il Pnrr sta accompagnando la fase della città che esce dal post Covid. L'Atlante consente di osservare anche i momenti critici attraversati in questi due anni, ad esempio la proposta di definanziamento dei Programmi urbani integrati", ha spiegato il presidente della commissione capitolina Pnrr, Giovanni Caudo di Roma futura. "L'Atlante è una mappa dei quartieri in cui sono collocati gli interventi, ogni parte della città è interessata dagli investimenti - ha aggiunto Caudo -. Nei prossimi due anni comincia un'altra fase che è quella della apertura dei cantieri e la commissione si impegna ad aprire questa nuova fase". Il direttore generale del Campidoglio, Paolo Aielli, ha sottolineato "la pluralità delle fonti di finanziamento e il futuro impatto in termini di investimento: su oltre 1,1 miliardi si genera il doppio, l'impatto è di oltre 2,2 miliardi perché sono state attivate risorse parallele pari all'investimento Pnrr". Secondo la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, il Pnrr è "un immenso grande programma integrato per il riscatto di intere aree, si tratta di un recupero del tessuto urbano ma anche di quello sociale. E l'Atlante è uno strumento di trasparenza, da parte di quelli che lavorano a questi progetti, e destinato a tutti i cittadini che vogliono essere protagonisti del rilancio della nostra città. Ci sono progetti realizzati ma anche molti da realizzare. La città ha un grande desiderio di rilancio e come Assemblea capitolina faremo la nostra parte". L'Atlante è stato pubblicato in forma digitale sul sito del Comune di Roma ed è scaricabile in Pdf dalla pagina dedicata alla commissione speciale Piano nazionale ripresa e resilienza. (Rer)