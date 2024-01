Ex Ilva: Mantovano a Mittal, governo ha cercato soluzioni, fine partnership per vostre decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di crisi di Acciaierie d’Italia S.p.A. (Adi) “nasce esclusivamente dalla decisione del Gruppo ArcelorMittal di venir meno alle proprie prerogative di socio industriale; prerogative che ArcelorMittal aveva ribadito nei confronti del governo, non più tardi di quattro mesi fa, con la firma del Memorandum of Understanding dell’11/9/2023. Il governo, pertanto, in questa vicenda non ha adottato ‘un approccio unilaterale’, ma ha ricercato ogni possibile soluzione nel migliore ed esclusivo interesse di Adi, della sua controllante Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. (‘Adih’) e di tutti i loro stakeholders, inclusi per primi i lavoratori e i fornitori”. E' quanto si legge in una lettera firmata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, indirizzata ad Arcelor Mittal in risposta alla missiva che, nei giorni scorsi, i vertici della multinazionale siderurgica avevano inviato per rilanciare il confronto. “La parte pubblica, inoltre, non ‘preferisce porre fine alla partnership‘ con il gruppo ArcelorMittal: tale eventualità viene imposta da Vostre decisioni. Sugli elementi di dettaglio, Invitalia provvederà ad indirizzarvi specifica comunicazione, in coerenza con la normativa vigente", conclude Mantovano.(Rin)