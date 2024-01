Roma: Caudo (Rf), commissione Pnrr a Corviale e a Tor Bella Monaca per sostegno ad attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 febbraio prossimo la commissione capitolina speciale Pnrr, presieduta da Giovanni Caudo di Roma futura, si riunirà in presenza a Corviale, anche a seguito dei fatti di cronaca che si sono verificati nelle scorse settimane. Lo ha riferito Caudo nel corso della presentazione di oggi in Campidoglio, chiarendo che "da Corviale e Tor Bella Monaca ci sono arrivate tante segnalazioni: l'apertura dei cantieri sta portando alla chiusura di tante attività, le poche che finora hanno tenuto vivi quei quartieri, e dobbiamo capire come fare in modo che queste attività non si spengano". (Rer)