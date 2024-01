Fvg: assessore Ricerca, nuovi laboratori UniTS rispondono a esigenza trasferimento tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione di due nuovi laboratori di fisica quantistica all'Università di Trieste è la risposta a un'esigenza di trasferimento tecnologico di cui non possiamo fare a meno, a partire dal tema della sicurezza nella comunicazione e nella trasmissione dei dati. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Ricerca e all’Università, Alessia Rosolen, intervenendo all'edificio F dell'Ateneo di Trieste alla presentazione dei due laboratori, allestiti nel campus di Basovizza, ArQuS (Artificial Quantum System), in cui saranno studiati sistemi quantistici artificiali tramite il controllo dei singoli atomi, e Qci (Quantum Communication and Information) in cui sarà sviluppata la ricerca di nuove soluzioni per comunicazioni quantistiche su fibra ottica e in spazio libero. "I laboratori - ha spiegato Rosolen - sono frutto di interventi programmatici della Regione, dapprima con 800 mila euro e poi 450 mila euro, il cui riferimento concettuale è la creazione di una saldatura indissolubile tra i sistemi scientifico, didattico, delle imprese e del territorio". Tra le applicazioni fondamentali della fisica quantistica, la creazione di reti sicurissime e non perforabili dagli hacker. "La sicurezza assicurata dalla quantistica - ha sottolineato l'assessore - è un ambito strategico a cui già si lavora nel contesto del nostro sistema portuale, retroportuale e logistico, ma che dischiude praterie inesplorate in cui si giocano le sfide del Friuli Venezia Giulia e di ogni singolo territorio, a partire dai settori aerospaziali e dell'energia". (Frt)