Fvg: Capozzella (M5s), necessario incontro tra Fedriga e sindacati su Electrolux

- La vicenda Electrolux, dopo l'annuncio di un piano di esuberi a Porcia (Pordenone), deve essere oggetto in tempi brevi di un incontro fra le parti sindacali, la Regione e tutte le componenti amministrative e politiche presenti sul territorio. Lo afferma, in una nota, il coordinatore provinciale del Movimento cinque stelle, Mauro Capozzella, sostenendo la richiesta dei sindacati di un incontro urgente con il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. “Siamo totalmente a fianco dei sindacati e delle maestranze che hanno chiesto un impegno diretto del presidente Fedriga e, nel contempo, di partecipare a tutti i tavoli indetti e già fissati con date precise a breve. Non è pensabile che le rappresentanze sindacali siano escluse dai vertici e che, soprattutto, non siano ascoltate al più presto in Regione. Una realtà come quella di Porcia della Electrolux, che tanto ha rappresentato e rappresenta per l'economia del territorio - prosegue Capozzella - deve avere, come in passato, la sua continuità di rapporti fra le parti sociali e politiche senza pregiudiziali e veti. Non è pensabile che chi lavora nello stabilimento pordenonese non sia parte attiva, propositiva e coordinatrice di azioni che devono portare a soluzioni di continuità occupazionali”. (Frt)