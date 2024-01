Siria-Giordania: ministero Esteri Damasco, nulla giustifica attacchi giordani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nulla giustifica gli attacchi della Giordania in Siria. Lo afferma il ministero degli Esteri di Damasco, dopo la notizia dell'abbattimento di un drone al confine siro-giordano. La diplomazia siriana rende noto il suo profondo rammarico "per gli attacchi aerei giordani sulle aree siriane" attraverso un comunicato stampa. “La Siria esprime il suo profondo rammarico per gli attacchi aerei condotti dall’Aeronautica giordana su diversi villaggi e aree all’interno del territorio siriano, che hanno causato morti tra i civili". Il ministero ha inoltre indicato che “Damasco continua a lottare contro tutte le pratiche e i crimini legati al traffico di droga”, affermando che "la recente escalation politica, mediatica e militare non è in linea con quanto concordato tra le commissioni congiunte dei due paesi". Il 18 gennaio scorso l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong con sede a Londra ma con un'ampia rete di informazione sul posto, ha annunciato che "almeno nove civili, tra cui due minori e quattro donne, erano stati uccisi in attacchi attribuiti ad Amman, nel sud della Siria, vicino al confine con la Giordania". L'esercito giordano, che annuncia regolarmente operazioni contro il traffico di armi e droga nelle zone instabili del sud della Siria controllate dal governo non ha comunicato questi attacchi. (Lib)