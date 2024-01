Antartide: ritrovati i resti di un aereo sull’isola Livingston, forse è il C-130 cileno scomparso nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere sempre più vicina la soluzione del mistero dello schianto dell’aereo militare cileno C-130, avvenuto nel 2019 nella zona del Passaggio di Drake durante un volo da Punta Arenas all'Isola di Re Giorgio. La scoperta di alcuni frammenti di velivolo fatta in queste ore sull’isola Livingston da una spedizione di ricercatori bulgari potrebbe infatti essere un tassello importante per le indagini. Secondo quanto riferisce l’agenzia di Sofia “Bta”, i quattro ricercatori Doychin Boyanov, Kalin Naydenov, Kiril Doskov e Marcho Paunov erano impegnati nella raccolta di campioni geologici nelle aree attorno a False Bay e Barnard Point, quando si sono imbattuti in grossi parti metalliche che appartenevano con ogni evidenza ad un aereo. I rottami sono stati subito trasferiti all’interno della nave da ricerca bulgara “Santi Cirillo e Metodio” insieme ai campioni geologici. (segue) (Seb)