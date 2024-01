Antartide: ritrovati i resti di un aereo sull’isola Livingston, forse è il C-130 cileno scomparso nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 9 dicembre 2019 un C-130 Hercules dell'Aeronautica cilena è precipitato in un sito localizzato solo tre giorni dopo, il 12 dicembre, dopo faticose ricerche. Allora furono ritrovati dei detriti che galleggiavano in mare, a 31 chilometri dall'ultima posizione nota del C-130. Furono individuate la fusoliera e altre componenti dell'aereo insieme a dei resti umani. Nessun membro dell'equipaggio sopravvisse allo schianto, secondo quanto confermato allora dalla stessa Aeronautica cilena. Le parti dell'aereo rivenute ora dalla spedizione bulgara saranno consegnate alla base militare cilena sull'isola di King George, non appena la nave da ricerca arriverà a Maxwell Bay, il 31 gennaio.