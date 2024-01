Regno Unito: centinaia di agenti di polizia sotto indagine dopo omicidio Sarah Everard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di agenti di polizia sono sotto indagine in seguito all'omicidio di Sarah Everard – la donna britannica uccisa da Wayne Couzens, 48enne agente di Scotland Yard – nove dei quali per presunti illeciti penali. Come riferisce il quotidiano “The Independent”, un totale di 461 agenti e personale di polizia sfuggiti sono oggetto di indagini penali, nuovi controlli o procedimenti disciplinari dopo essere stati identificati in uno screening di massa effettuato sugli agenti di polizia in tutto il Regno Unito. Nove – tra cui cinque agenti di polizia e quattro membri del personale amministrativo – sono oggetto di indagini penali per presunti reati sessuali, furto, consumo e traffico di droga e frode. Inoltre, circa 88 persone stanno affrontando delle indagini disciplinari e sono state deferite alla polizia o a un organismo di valutazione degli standard professionali. Un agente, invece, è sotto indagine in relazione alle accuse sulla sua condotta sessuale, mentre un membro del personale di polizia è indagato per atti discriminatori. (segue) (Rel)