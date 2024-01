Regno Unito: centinaia di agenti di polizia sotto indagine dopo omicidio Sarah Everard (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 65 per cento delle indagini disciplinari sono stati avviate nei confronti di ufficiali e personale della Polizia metropolitana, la più grande forza britannica attualmente sottoposta a misure speciali. Altri 139 dipendenti di polizia sono stati nuovamente sottoposti a controllo alla luce delle informazioni riscontrate in seguito ai controlli dei loro precedenti. Wayne Couzens è stato condannato al carcere a vita per aver violentato e ucciso Sarah Everard in un parco di Londra. L'uomo mostrò il suo distintivo alla 33enne e fece finta di arrestarla con il pretesto di "aver violato le regole anti Covid". La donna, scomparsa mentre rincasava a piedi verso la sua casa di Brixton la sera del 3 marzo 2021, è stata ritrovata morta il successivo 10 marzo a Ashford, nel Kent, a un’ottantina di chilometri dall'ultimo luogo nel quale era stata vista. (Rel)