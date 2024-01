Romania: presidente, spero che presto potremo contribuire a sicurezza Ue da Stato membro Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania resterà una voce forte a sostegno di nuove soluzioni per rafforzare la sicurezza interna dell'Unione europea, anche rafforzando l'area di libera circolazione. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis a Palazzo Cotroceni, nell'incontro annuale con gli ambasciatori stranieri accreditati in Romania. “Esprimo la speranza che la Romania possa presto aumentare il suo contributo come Stato membro dell’area Schengen, anche attraverso l'adesione alle frontiere terrestri, e un primo passo positivo è la decisione di applicare l'acquis di Schengen in Romania e Bulgaria alle frontiere aeree e marittime a partire da marzo di quest'anno", ha detto il capo dello Stato. (Rob)