Libia: processo ex capo intelligence Al Senussi rinviato al 29 gennaio

- La Corte d'appello di Tripoli ha annunciato il rinvio al 29 gennaio dell'udienza contro l'ex capo dell'intelligence libica durante il regime del colonnello Muammar Gheddafi, Abdullah al Senussi, per l’assenza dell’imputato. Lo ha reso noto il quotidiano libico “Al Wasat”, riferendo quanto affermato dall’avvocato di Senussi, Ahmed Nashad, secondo cui la sessione è stata rinviata perché "all'assistito non è stato consentito uscire dal carcere, per la dodicesima volta consecutiva”. L’ex capo dell’intelligence dal 2012 è detenuto in una prigione a Tripoli, da quando la Mauritania, Stato in cui era fuggito, lo aveva consegnato alla Libia. Al Senussi, 73 anni, è accusato di essere dietro la brutale repressione degli oppositori politici di Gheddafi, compreso il massacro nella prigione di Abu Salim del 1996, in cui più di 1.200 detenuti furono uccisi in un giorno per aver protestato contro le condizioni carcerarie.(Lit)