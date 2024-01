Speciale energia: M5s, assurdo emendamento maggioranza per inceneritori in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa maggioranza continua imperterrita a perseguire politiche ambientali miopi e senza visione e, nello specifico, lo fa presentando un emendamento al dl Energia per costruire nuovi inceneritori nella Regione Siciliana". Lo dichiarano le deputate del Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana e Emma Pavanelli, capogruppo M5s rispettivamente in commissione Ambiente e Attività Produttive alla Camera. "Strutture che - proseguono - ritiene degne di un'adeguata pianificazione del sistema di gestione dei rifiuti e in grado di garantire 'un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica'. La verità è un'altra e continuano a sottacerla in virtù di chissà quali business: gli inceneritori sono strutture altamente impattanti le cui emissioni di certo non fanno bene né all'ambiente né tantomeno alla salute dei cittadini che vivono nelle aree su cui queste strutture insistono. Voteremo chiaramente contro questo emendamento e non abbasseremo la guardia", concludono. (Rin)