Germania: Sewing (Deutsche Bank), l’ascesa di Afd potrebbe scoraggiare gli investitori

- L'ascesa di Alternativa per la Germania (Afd) potrebbe scoraggiare gli investitori stranieri. Lo ha detto l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, all’emittente televisiva “Welt”. Sewing ha spiegato che gli investitori stranieri, tuttavia, sono urgentemente necessari per finanziare l'imminente trasformazione dell'economia tedesca. Quando a Sewing è stato chiesto quanto danno potrebbe arrecare l'ascesa di Afd alla Germania come meta di investimenti, l’Ad ha risposto: "Tutto ciò dovrebbe essere visto con preoccupazione. Prima di tutto, non credo che le tendenze estremiste di destra, in qualsiasi forma, siano positive per il Paese e per il nostro bene comune”, ha detto Sewing. "Ma è anche la prima volta che sentiamo che gli investitori che operano in Germania osservano questo quadro con preoccupazione", ha affermato l’Ad di Deutsche Bank. Tuttavia, proprio questi investitori sono necessari per finanziare "le molte questioni che dobbiamo affrontare ora", ha detto Sewing: "Trasformazione ecologica, investimenti nell'intelligenza artificiale: abbiamo bisogno di fondi anche dall'estero ed è per questo che dovremmo affrontare la questione”.(Geb)