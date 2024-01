Giappone-Usa: confermato impegno comune su sanzioni alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Stati Uniti confermano il comune impegno a mantenere le sanzioni contro la Russia e a sostenere l’Ucraina in linea con gli accordi intrapresi lo scorso anno in ambito G7. È quanto si evince dall’incontro avuto oggi a Tokyo dal vice segretario al Tesoro Usa, Wally Adeyemo, e dal vice ministro delle Finanze per gli affari internazionali Masato Kanda. I due, si legge in un comunicato, hanno scambiato “franche opinioni” sullo stato dell’economia globale e su altre questioni di comune interesse. (Git)