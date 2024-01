Università: Marti (Lega), stop a numero chiuso Medicina, al via audizioni al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Iniziano oggi, in commissione Cultura al Senato, le audizioni sul disegno di legge per il superamento del numero chiuso in Medicina". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama. "Il confronto con tutti i soggetti coinvolti - docenti, studenti, professionisti ed esperti - è essenziale per la discussione di una proposta di buonsenso e di grande rilievo. Grazie a questa misura, fortemente voluta dalla Lega, si supererà la carenza dei medici rafforzando quindi il Servizio sanitario nazionale e si garantirà una formazione di eccellenza ai giovani che davvero desiderano diventare medici", conclude.(Rin)