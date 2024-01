Germania: sondaggio, fiducia nel cancelliere Scholz al 12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La fiducia dei cittadini tedeschi nei confronti del cancelliere Olaf Scholz è scesa al 12 per cento. E’ quanto emerge da una rilevazione dell’istituto Forsa per l’emittente “Rtl”. In vista delle elezioni del 2025, l’85 per cento ritiene che Scholz non avrà successo. Tra i sostenitori del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), solo il 35 per cento è convinto che Scholz possa riconquistare la fiducia perduta prima del voto. Sempre secondo il sondaggio, L’SpD guadagnerebbe il 4 per cento di nuovi elettori (ma ne perderebbe l’un per cento degli attuali) se il suo candidato cancelliere fosse l’attuale ministro della Difesa Boris Pistorius. La formazione salirebbe quindi dal 14 al 17 per cento. (Geb)