Ue: Gentiloni, da 2027 spazio a nuovo piano europeo per investimenti, discussione inizi adesso

- Dal 2027, con la fine dei Pnrr (2026) e del programma Invest Eu (il programma europeo per favorire gli investimenti), l'Europa potrebbe puntare su un nuovo piano europeo per gli investimenti, sul modello dell'attuale Invest Eu. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento al Convegno Invest Eu di Bruxelles. "Le sfide europee in materia di investimenti non si esauriranno con la conclusione prevista dello Strumento di ripresa e resilienza (Rrf) nel 2026 e di Invest Eu nel 2027. Il mutevole panorama economico e geopolitico ci obbliga ad aumentare gli investimenti nelle industrie strategiche, nella sicurezza energetica, nella difesa e nella ricostruzione dell'Ucraina. La riflessione su come finanziare queste priorità europee comuni nell'ambito del prossimo bilancio pluriennale dell'Ue deve iniziare ora", ha detto. "Per me è chiaro che il modello Invest Eu funziona. La garanzia di bilancio dell'Ue aiuta a creare sinergie tra il settore pubblico e quello privato, incoraggia gli attori del mercato a essere orientati al futuro e ad assumere maggiori rischi. A sua volta, questo permette alle nostre politiche di avere un impatto maggiore, soprattutto in quei settori in cui il mercato da solo non può dare risultati", ha aggiunto il commissario europeo. (segue) (Beb)