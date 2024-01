Ue: Gentiloni, da 2027 spazio a nuovo piano europeo per investimenti, discussione inizi adesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo, guardando oltre il 2027, ritengo che ci sia una forte motivazione per un altro programma paneuropeo basato su una garanzia di bilancio per mobilitare gli investimenti privati in aree strategiche. Dovremmo sfruttare l'eccellente rapporto e la preziosa esperienza della Bei, delle banche di promozione nazionali e delle altre istituzioni finanziarie internazionali coinvolte nell'attuazione di Invest Eu", ha aggiunto. "Allo stesso tempo, dovremmo anche pensare a come renderlo ancora più efficace. Ad esempio, un quadro più semplice potrebbe facilitare la partecipazione di alcuni e l'attuazione per altri. E una maggiore flessibilità interna può aiutarci ad adattarci più rapidamente alle mutevoli priorità politiche", ha concluso. (Beb)