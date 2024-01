Ucraina: società energetica Naftogaz, Russia ha causato danni severi al gasdotto di Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni causati dall'attacco odierno russo al gasdotto situato a Kharkiv sono stati i più severi in tutto l'inverno. E' quanto ha affermato la società statale energetica dell'Ucraina Naftogaz. "La Federazione Russa al mattino ha colpito un gasdotto a media pressione nel territorio di Kharkiv. Questo inverno non c'è stata la scala simile di danni causati al sistema della distribuzione del gas in città", si legge sul canale Telegram dell'azienda. La società ha aggiunto che gli specialisti hanno iniziato i lavori di ripristino subito dopo l'attacco. (Kiu)