Kosovo: Tahiri (Pdk), il prossimo governo sarà formato dall’opposizione

- Il prossimo governo in Kosovo sarà formato dai partiti attualmente all’opposizione, perché Vetevendosje non riuscirà a raccogliere sufficienti consensi. Lo ha dichiarato il capogruppo in Parlamento del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, secondo quanto riferisce il quotidiano “Koha Ditore”. Tahiri ha aggiunto che il suo partito “è pronto per elezioni straordinarie”. “"Siamo assolutamente pronti e convinti che dopo le prossime elezioni, qualunque sia il momento in cui queste si terranno, il Movimento Vetevendosje non potrà più formare un governo", ha affermato il capogruppo del Pdk.(Alt)