Serbia: ministero Esteri Dacic, non possiamo opporci a Usa su fornitura Javelin a Kosovo

- Se la Serbia volesse la guerra, nemmeno un milione di missili anticarro statunitensi Javelin aiuterebbero il Kosovo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, ospite dell'emittente "Pink". Dacic, commentando l'annuncio dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, secondo cui gli Usa forniranno a Pristina i propri missili, ha affermato che l'armamento del Kosovo è "chiaramente mirato a rafforzare la sua indipendenza, attraverso il rafforzamento delle sue strutture di sicurezza". Dacic ha anche sottolineato che ciò "è in contraddizione con la risoluzione 1244 delle Nazioni Unite", ma che Belgrado "non ha alcuna possibilità di opporsi". "La Serbia deve sviluppare relazioni con i Paesi che non solo riconoscono l'indipendenza del Kosovo ma lavorano alla sua promozione e persino lo armano. Dobbiamo farlo, perché vogliamo preservare la pace e la stabilità", ha sottolineato Dacic. Il ministro degli Esteri ha quindi criticato la Chiesa ortodossa serba (Spc) per aver rifiutato la visita del Papa nel Paese, poiché ha detto di ritenere che l'influenza del Vaticano sia estremamente importante nel mondo, sottolineando poi come la Santa Sede non abbia al momento riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. "La Chiesa ortodossa deve reagire in relazione alla visita del Papa, perché è importante mantenere l'appoggio del Vaticano", ha sostenuto il capo della diplomazia serba. (Seb)