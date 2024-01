Serbia: capo Ufficio collegamento Nato a Belgrado, partenariato progredisce di anno in anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato tra la Serbia e la Nato progredisce di anno in anno ed è più stretto di quanto possa sembrare a prima vista. Lo ha dichiarato il capo dell'Ufficio di collegamento della Nato a Belgrado, il generale Giampiero Romano, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Romano ha sottolineato che il Paese balcanico non solo condivide i valori dell'Alleanza, ma è anche "leader nella regione per quanto riguarda le forme di cooperazione civile e militare". "La pace e la sicurezza sono la base della prosperità e del futuro che vogliamo creare insieme ai nostri partner", ha sottolineato il generale, il quale ha ribadito che l'Alleanza "rispetta la neutralità militare della Serbia". Il capo dell'Ufficio di collegamento della Nato a Belgrado ha quindi affermato che l'Alleanza "non appoggia le forze di sicurezza del Kosovo" e che "non ha nulla a che fare" con la vendita dei missili anticarro statunitensi Javelin a Pristina. "Non è la Nato che vende armi, ma altri Paesi, e questo è un loro diritto. Ma voglio sottolineare che la missione Kfor in Kosovo si attiene al suo mandato, basato sulla risoluzione 1244, e che mantiene l'imparzialità nelle sue azioni", ha concluso il generale. (Seb)