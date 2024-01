Serbia: Reynders, Belgrado dimostri determinazione e si allinei a politica estera Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia rimane un Paese candidato all'Unione europea e in questo "ci aspettiamo dimostri inequivocabilmente la sua determinazione a far progredire il processo di adesione, accelerando il lavoro sull'attuazione delle riforme in tutti i settori e fornendo risultati reali e tangibili". Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, intervenendo nella sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, in un dibattito dedicato alle elezioni in Serbia dello scorso 17 dicembre. "Ciò include, in particolare, l'area dello Stato di diritto e la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo. Vorrei inoltre ribadire la nostra forte aspettativa che la Serbia intensifichi i suoi sforzi per allinearsi pienamente alle posizioni della politica estera e di sicurezza comune dell'Ue e alle misure restrittive come questione di massima priorità. Seguiremo da vicino il modo in cui la Serbia si sta comportando su questi punti e siamo pronti a sostenerla in questo impegno", ha aggiunto. (Beb)