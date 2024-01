Kosovo: “Politico”, governo chiede di “respingere proposta” della Commissione Ue su visti ai serbi kosovari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo “chiede ai Paesi dell'Ue” di respingere la proposta della Commissione europea sui visti concessi ai cittadini serbi del Kosovo. E' quanto contiene una lettera visionata dal sito "Politico", secondo quanto riferisce lo stesso mezzo d'informazione. La Commissione ha chiesto lo scorso 16 novembre di aggiornare l'elenco dei viaggiatori senza visto nell'Ue e di consentire ai passaporti rilasciati ai serbi kosovari dalla Direzione di coordinamento serba di viaggiare nello spazio europeo. Il regolamento dell'Unione consente ai titolari di passaporto di 61 Paesi di viaggiare nell'Ue senza visto e di rimanervi fino a 90 giorni. Sono inclusi i passaporti serbi, ad eccezione al momento di quelli rilasciati dalla Direzione di coordinamento serbo ai serbi del Kosovo. La Commissione ha proposto di eliminare tale clausola. Il Kosovo ha protestato, nella lettera visionata da “Politico”, poiché la proposta sarebbe “in diretto conflitto con i principi di sovranità, integrità giuridica e con gli sforzi in corso per la normalizzazione”. Il 16 novembre 2023 la Commissione europea ha proposto l'abolizione dei visti per i residenti del Kosovo, titolari di passaporti rilasciati dalla Direzione di coordinamento della Serbia, ma il Consiglio europeo e il Parlamento europeo non si sono ancora pronunciati su questa proposta.(Alt)