Kosovo-Bulgaria: premier Kurti e Denkov a colloquio a margine dei lavori di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha tenuto un incontro bilaterale con il primo ministro della Bulgaria, Nikolai Denkov, a margine dei lavori del Forum economico mondiale a Davos. Secondo una nota del governo di Pristina, al centro dei colloqui sono state le relazioni bilaterali, i 13 accordi firmati finora tra Sofia e Pristina e gli altri 7 in via di finalizzazione. Kurti ha ringraziato l’omologo bulgaro per il sostegno che la Bulgaria ha dato al Kosovo nel processo di liberalizzazione dei visti, per quello nel processo di adesione al Consiglio d'Europa e per il contributo nel campo della sicurezza e della difesa attraverso la partecipazione di Sofia alla missione a guida Nato in Kosovo (Kfor).(Alt)