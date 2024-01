Ue-Egitto: il ministro degli Esteri Shoukry discute di migranti e di Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli incontri di Shoukry a Bruxelles spazio anche ai temi dell’energia e dei migranti. Con il commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson, Shoukry ha discusso della cooperazione bilaterale, in particolare nei progetti di energia rinnovabile in collaborazione con alcune aziende europee, oltre alla cooperazione in corso nel progetto di interconnessione elettrica tra Egitto e Grecia (Gregy). Le parti hanno discusso del piano dell'Egitto di portare la percentuale di energie rinnovabili al 42 per cento della produzione energetica totale del Paese. Sul tema dei migranti, Shoukry ha parlato con Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea del lancio di un partenariato strategico globale e del rafforzamento della cooperazione per la lotta all'immigrazione clandestina. Il tema dei migranti è stato anche al centro dei colloqui con la commissaria europea per gli Affari interni e la Migrazione, Ylva Johansson. Durante l'incontro, il ministro degli Esteri egiziano si è soffermato sulle sfide e sugli oneri che Il Cairo affronta nella gestione di 9 milioni di rifugiati e migranti. Shoukry ha sottolineato l'importanza di aumentare il sostegno europeo fornito all'Egitto nel campo dell'immigrazione per ridurre le difficoltà a carico dell'Egitto. (Cae)