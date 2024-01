Spagna: ministro Esteri in Libano e Iraq, continuiamo a lavorare per pace in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è impegnata per la pace in Medio Oriente, alla quale contribuisce anche con la missione di pace Unifil nel sud del Libano e la missione di sicurezza in Iraq. Lo ha affermato su X il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares, nell'annunciare l'inizio del suo viaggio nei due Paesi. "Continuiamo a lavorare per la pace, la stabilità e la prosperità nella regione", ha aggiunto il capo della diplomazia di Madrid.(Spm)