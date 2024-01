Sport: Istituto per il credito, nel 2023 finanziamenti per 477 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per il credito sportivo (Ics) ha erogato finanziamenti nei settori sport e cultura per circa 477 milioni di euro con una crescita del 33 per cento rispetto all’anno precedente. Lo comunica l'Ics in una nota. Sono stati deliberati importi pari a 474 milioni di euro che segnano una crescita del 21 per cento rispetto al 2022. Un 2023 da record per l’Istituto per il credito sportivo (Ics) che ha chiuso l’anno con risultati commerciali mai raggiunti. Tali risultati sono ancora più importanti e dimostrano l’impegno dell’Istituto alla luce del contesto di mercato bancario che ha visto una significativa contrazione degli impieghi. Rilevante la spinta degli impieghi a medio lungo termine che hanno raggiunto i 319 milioni di euro di erogazione (+42 per cento vs 2022). Determinante anche l’apporto degli impieghi a breve termine che si attestano a 158 milioni di euro (+23 per cento vs 2022) a dimostrazione della diversificazione dell’attività dell’Istituto. Ics ha erogato nel settore sport circa 389 milioni di euro (+36 per cento rispetto al 2022) e deliberato importi per 375 milioni di euro segnando un +19 per cento rispetto all’anno precedente. Di notevole importanza anche l’impegno nel settore cultura dove il credito sportivo, proseguendo il percorso di sviluppo e sostegno del settore avviato nel 2021, ha erogato circa 88 milioni di euro (+23 per cento vs 2022) e deliberato importi per 99 milioni di euro (+28 per cento). Significativa la collaborazione con gli Enti Territoriali che hanno ricevuto 235 milioni di euro di erogazioni per garantire la costruzione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi oltre che la valorizzazione, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale. In crescita anche le erogazioni verso le federazioni che si attestano a 38 milioni di euro, segnando un +61 per cento rispetto al 2022. A dimostrazione del forte impegno sociale dell’Istituto cresce anche il Ritorno sociale sull’investimento (Sroi) che sulle nuove erogazioni si attesta a circa 4,5x rispetto al valore di portafoglio di 3,4x. (segue) (Com)