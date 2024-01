Sport: Istituto per il credito, nel 2023 finanziamenti per 477 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I risultati del 2023 segnano un record per l’Istituto per il credito sportivo – spiega il presidente Beniamino Quintieri -. Nell’anno appena concluso Ics ha confermato il suo ruolo di banca pubblica fornendo supporto economico agli enti territoriali, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, università e parrocchie, per favorire lo sviluppo della pratica sportiva attraverso la realizzazione e la ristrutturazione degli impianti oltre che la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale. Siamo fortemente impegnati e motivati a proseguire il cammino per garantire la crescita sostenibile e lo sviluppo dello sport e della cultura a sostegno del settore pubblico e privato coerentemente con le politiche governative. La crescita del Ritorno sociale dell’investimento (Sroi) che si attesta ad un valore di 4,5x è veramente fonte di soddisfazione e sottolinea la natura sociale del nostro Istituto e l’impegno per lo sviluppo dei territori”. Il direttore generale, Lodovico Mazzolin, sottolinea che “siamo particolarmente soddisfatti degli importanti risultati raggiunti a beneficio dei settori sport e cultura. Nonostante uno scenario macroeconomico negativo, e il difficile periodo vissuto con l’aumento vertiginoso dei tassi d’interesse e la conseguente riduzione della domanda/offerta di credito sul sistema, ci siamo mossi in modo anticiclico a raggiungere volumi e crescite record con i nostri finanziamenti agevolati e la politica di finanza di impatto. A crescere non sono stati solo i nostri finanziamenti infrastrutturali a medio-lungo termine, che rappresentano il core business dell’Istituto, ma anche quelli a breve termine: abbiamo erogato 158 milioni di euro con una crescita del 23 per cento rispetto al 2022 sia nel mondo dello sport sia in quello della cultura attraverso un’azione significativa di sviluppo a supporto dell’audiovisivo”. (Com)