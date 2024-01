Bangladesh: Yunus, avvocato lamenta ritardi che ostacolano pratiche per l’appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa legale dell’economista Muhammad Yunus, 83 anni, pioniere del microcredito e premio Nobel per la pace nel 2006, condannato in Bangladesh per violazione di norme sul lavoro, ha lamentato di non disporre dei documenti necessari per l’appello. L’avvocato Abdullah al Mamun, rivolgendosi alla stampa, ha detto che il Tribunale del lavoro non ha ancora fornito le carte più volte richieste. Inoltre, il difensore ha fatto presente che a Yunus e agli altri condannati in primo grado sono stati concessi 30 giorni di tempo per ricorrere contro la sentenza, a suo parere una violazione perché sono previsti 60 giorni. Il governo bengalese, intanto, continua a ricevere appelli in favore di Yunus: tra le ultime iniziative in tal senso, una lettera è stata inviata alla prima ministra Sheikh Hasina da un gruppo di 12 parlamentari statunitensi, sia democratici sia repubblicani (Dick Durbin, Todd Young, Tim Kaine, Dan Sullivan, Jeff Merkley, Jeanne Shaheen, Ed Markey, Sherrod Brown, Peter Welch, Sheldon Whitehouse, Ron Wyden e Cory Booker). (segue) (Inn)