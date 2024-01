Bangladesh: Yunus, avvocato lamenta ritardi che ostacolano pratiche per l’appello (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grameen Telecom, fondata nel 2010 con la missione di promuovere il “business sociale”, ha lanciato una serie di programmi per la formazione e l’imprenditoria giovanile nelle aree rurali. Non è la prima volta che le attività di Yunus, fondatore della Grameen Bank, finiscono all’esame degli inquirenti bengalesi. Sono stati avviati diversi processi per presunte irregolarità, sempre negate dalla banca. Nel 2011 Yunus è stato estromesso per aver superato i limiti di età dalla guida della Grameen Bank, la “banca dei poveri”, da lui fondata nel 1983 sulla base delle sue ricerche sulla microfinanza avviate nel 1976 all’Università di Chittagong. (segue) (Inn)