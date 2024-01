Bangladesh: Yunus, avvocato lamenta ritardi che ostacolano pratiche per l’appello (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yunus ha definito ingiusta la condanna inflittagli per violazione di norme sul lavoro e ha promesso di proseguire la sua attività. “Continuerò a servire il popolo del Bangladesh e il movimento del business sociale al meglio della mia capacità. Come i miei avvocati hanno sostenuto in modo convincente in tribunale, questa sentenza contro di me è contraria a ogni precedente e logica legale. Chiedo al popolo del Bangladesh di parlare con una sola voce contro l’ingiustizia e a favore della democrazia e dei diritti umani per ciascuno dei nostri cittadini”, si legge in un comunicato pubblicato all’indomani della sentenza. (segue) (Inn)