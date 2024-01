Bangladesh: Yunus, avvocato lamenta ritardi che ostacolano pratiche per l’appello (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rete di persone e organizzazioni ha lanciato la campagna Protect Yunus, per chiedere la revoca della condanna “ingiusta” e sostenere l’economista nella prosecuzione del suo lavoro. Nell’appello si sostiene che “la pena detentiva è stata basata su condanne emesse da un sistema legale corrotto e parziale, in violazione sia dello stato di diritto che dei diritti umani degli imputati”. L’iniziativa è stata preceduta da altre, come la lettera aperta inviata alla premier Hasina, lo scorso agosto da 189 personalità mondiali, tra cui 108 premi Nobel, per esprimere preoccupazione e dubbi per i procedimenti legali a carico di Yunus. (segue) (Inn)