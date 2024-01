Regno Unito: ex ministro Frost, conservatori soffrono di “coerente e prolungato” calo di consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore sembra soffrire di un “coerente e prolungato calo” dei consensi. Lo ha detto David Frost, ex ministro per la Brexit, esponente di spicco conservatore e membro della Camera dei Lord. Frost, rivolgendosi al premier Rishi Sunak, ha detto che è “rischioso” attenersi al suo programma visto che “questo ci sta semplicemente trascinando ancora più in basso”. Le parole dell’ex ministro giungono dopo il nuovo sondaggio pubblicato da Redfield & Wilton che assegna ai laboristi un vantaggio di 23 punti sui conservatori. Il sondaggio, condotto il 21 gennaio, attribuisce al Partito laboristi il 45 per cento dei voti e ai conservatori il 22 per cento.(Rel)