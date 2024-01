Gaza: portavoce ministero Esteri Qatar, "in corso sforzi di mediazione per porre fine alla guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid sl Ansari, ha dichiarato che “sono in corso sforzi di mediazione da parte di Doha” volti a porre fine alla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto oggi durante una conferenza stampa lo stesso portavoce. Nel suo discorso, Al Ansari ha fatto sapere che nella Striscia "gli aiuti umanitari continuano ad arrivare solo in maniera limitata”, rinnovando l’appello alla comunità internazionale affinché “faccia pressione su Israele per aumentare l'ingresso di aiuti”. Il portavoce ha poi affermato che il Qatar “continua a condannare il deliberato attacco delle forze israeliane agli ospedali e al personale medico nella Striscia”. Per quanto riguarda la situazione di tensione nel Mar Rosso, a fronte dei numerosi attacchi da parte delle milizie filo iraniane yemenite Houthi alle navi in transito, il portavoce del Qatar ha dichiarato che l'escalation rappresenta un "grande pericolo". (Res)