Romania: ambasciatore britannico, aumenteremo sostegno militare a Bucarest

- Il Regno Unito continuerà ad aumentare il sostegno militare alla Romania come alleato. Lo ha detto il nuovo ambasciatore del Regno Unito a Bucarest, Giles Portman, durante una conferenza stampa. Il diplomatico ha affermato che la difesa e la sicurezza sono tra le priorità britanniche. A questo proposito, il diplomatico ha affermato che il Regno Unito fornirà "il massimo sostegno alla Romania e al Mar Nero" e ha annunciato che la Royal Air Force, l'Aeronautica britannica, tornerà in Romania quest'anno, per una missione di polizia aerea. Il diplomatico ha parlato anche dell'appoggio che il suo Paese concede alla Romania per quanto riguarda lo sminamento nel Mar Nero. L'ambasciatore britannico ha anche affermato che il Regno Unito continuerà a sostenere l'Ucraina. "So che non è facile, ma questo sostegno proseguirà. Sono grato per tutto ciò che la Romania ha fatto in questo senso e per tutto ciò che la Romania sta facendo in questo senso", ha dimostrato l'ambasciatore. Il nuovo ambasciatore ha presentato ieri le lettere credenziali al presidente romeno Klaus Iohannis. (Rob)