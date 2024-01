Pnrr: Giorgetti, gestione resta priorità Paese, evitare frodi e sprechi risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione del Pnrr “resta la priorità del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’inaugurazione dell’anno degli studi 2023/2024 della scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza al Lido di Ostia. “L'implementazione del Piano è un passaggio cruciale per innestare un sentiero di crescita. Le risorse disponibili a debito innalzano il livello di responsabilità per il loro corretto utilizzo. Questo chiama in causa tutti: sindaci, presidenti di Regioni, ministri e Guardia di finanza per prevenire e reprimere illeciti utilizzi delle risorse del Piano. Bisogna evitare che i risultati attesi siano compromessi da frodi e sprechi di risorse”, ha aggiunto. (Rin)