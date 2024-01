Egitto-Italia: Al Sisi ringrazia Meloni per le congratulazioni dopo la vittoria alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell’Egitto a Roma, Bassam Rady, ha trasmesso un messaggio scritto del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, rivolto alla premier Giorgia Meloni, in cui esprime apprezzamento e ringraziamento per la lettera di congratulazioni che la presidente del Consiglio ha rivolto al capo dello Stato egiziano dopo la sua rielezione a capo dello Stato. Nel messaggio, Al Sisi ha espresso “enfasi sulla forza delle distinte relazioni bilaterali in tutti i settori e ha auspicato lo sviluppo dei legami a beneficio dei due popoli amici e di tutti i popoli della regione, così come maggiore coordinamento reciproco sulle questioni regionali”, ha affermato Rady in un comunicato stampa. La presidente del Consiglio Meloni aveva inviato un messaggio di congratulazioni ad Al Sisi in seguito all’esito delle elezioni presidenziali dello scorso dicembre, sottolineando “la profondità del partenariato reciproco in tutti i settori di interesse comune, sia per quanto riguarda il dialogo politico che la cooperazione in ambito economico, di difesa, di immigrazione, cultura, scienza e tecnologia”, ha aggiunto Rady. L'Egitto e l'Italia sono legati da una profonda amicizia storica basata sul rispetto reciproco e sull'impegno condiviso per il raggiungimento della stabilità, della pace, dello sviluppo e della cooperazione nella regione del Mediterraneo, ha affermato Rady, riferendosi al grande sviluppo delle relazioni bilaterali durante tutto il 2023 in tutti i settori e il regolare coordinamento in tutti i settori, e sulle questioni regionali e internazionali. Il diplomatico ha concluso: “Le relazioni italo-egiziane si sono spostate verso orizzonti più ampi di cooperazione e partenariato, soprattutto alla luce della posizione centrale e dello status sia dell’Egitto che dell’Italia nella regione del Mediterraneo, che si basa su un profondo patrimonio culturale storico”. (Res)