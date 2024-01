Sardegna: morte di Gigi Riva, dalle 14 la camera ardente allo stadio, domani alle 16 i funerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per oggi alle 14 allo stadio Unipol Domus di Cagliari, l'apertura della camera ardente per dare l'ultimo saluto a Gigi Riva. Sarà allestita nell'atrio dello stadio e resterà aperta fino alle 22 e domani dalle 7 alle 13. L'accesso è previsto nell'area spogliatoi, dal varco B. “I tifosi che vorranno rendergli omaggio – si legge in una nota del Cagliari Calcio – potranno recarsi allo stadio arrivando dal versante Curva Nord della Main Stand con ingresso dal Varco Spogliatoi. Il deflusso avverrà verso la Curva Sud. Si consiglia il parcheggio delle auto presso le aree in prossimità della Curva Nord e del Parcheggio Cuore”. La salma del grande campione è stata composta con la tuta azzurra della nazionale degli anni Sessanta. Domani pomeriggio, alle 16, invece, i funerali nella basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Celebrerà monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. (Rsc)