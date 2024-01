Speciale difesa: Mar Rosso, Tajani, missione europea non prevede attacchi diretti in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione europea nel Mar Rosso non prevede attacchi in territorio yemenita, ma può essere un passo importante verso una vera politica di difesa europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "La missione europea non prevede attacchi in territorio yemenita perché non è mai successo. Però ci sarà una protezione militare molto forte, determinata, e mi auguro con tutti gli strumenti necessari per abbattere missili e droni, quindi per colpire gli attacchi" dei ribelli sciiti filoiraniani Houthi, ha detto Tajani. "Naturalmente, anche per colpire via mare tutti coloro che attaccano", ha aggiunto. "Quindi una difesa rinforzata dei mercantili, per il momento senza partecipazione" ad attacchi in territorio yemenita, "perché in quel caso servirebbe un'ulteriore voto del Parlamento", ha poi specificato. L'uso della forza, ha continuato Tajani, "verrà fatto per difendere i mercantili. Non sarà un semplice accompagnamento, ma una difesa forte delle imbarcazioni, con l'abbattimento di ogni attacco" proveniente dalla zona compresa da Suez a Hormuz. "Credo che la nuova missione possa essere un passo in avanti verso una vera difesa europea. Non si può essere presenti nel mondo e nel Medio Oriente, e fare politica estera, se non si ha una vera politica di difesa europea e uno strumento di politica di difesa", ha concluso Tajani. (Beb)