Speciale difesa: Ucraina, Kuleba esorta l’Ue ad aumentare gli aiuti militari

- L'Ucraina esorta l'Unione europea ad aumentare la fornitura di armi e a congelare i beni della Federazione Russa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervenendo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. Kuleba ha attirato l'attenzione dei ministri dei Paesi Ue sull'escalation degli attacchi aerei russi e ha chiesto all'Unione di aumentare e accelerare il sostegno militare a Kiev. "Il rafforzamento della difesa aerea rimane una priorità. Patriot, Nasams, Iris-T e Samp-T sono acronimi che salvano città intere e migliaia di vite umane. Invito anche ad accelerare la fornitura di proiettili di artiglieria, droni di tutti i tipi e missili con un raggio di 300 chilometri. Più proiettili e minori sono le perdite; maggiore è il raggio d’azione e più breve sarà la guerra", ha osservato Kuleba. Il ministro degli Esteri ha ricordato la necessità di creare uno spazio comune delle industrie europee della difesa e uno snodo europeo della difesa in Ucraina. Il ministro ha anche accolto con favore la storica decisione di avviare negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue e ha evidenziato la necessità di attuare la decisione con misure concrete. Kuleba ha sottolineato l'importanza dell'approvazione del programma di finanziamento a lungo termine per 50 miliardi di euro al Consiglio europeo del primo febbraio. Ha inoltre osservato che Mosca ha ancora le possibilità di ottenere alcune tecnologie e attrezzature necessarie per produrre armi. "Bisogna introdurre un divieto di fornitura di beni a duplice uso e una serie di beni civili che la Russia utilizza per la produzione di armi", ha detto il ministro. Infine, Kuleba ha espresso la speranza che il prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia venga approvato prossimamente e che il lavoro sulla confisca dei capitali congelati abbia successo. (Kiu)