Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa, Belgio fornirà aiuti militari per 611 milioni di euro nel 2024

- Il Belgio prevede fornirà 611 milioni di euro di aiuti militari all'Ucraina nel 2024. Lo ha reso noto il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, che ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologa belga, Ludivine Dedonder. "Abbiamo discusso gli ultimi sviluppi in prima linea e le prospettive di cooperazione per la difesa tra i nostri Paesi", ha scritto Umerov su X. Il ministro ucraino ha ringraziato il Belgio per la sua partecipazione alla coalizione dell'aeronautica militare, in particolare al programma di addestramento dei piloti. "Apprezzo molto il sostegno incrollabile dei partner belgi. Quest'anno, il Belgio prevede di fornire 611 milioni di euro di aiuti militari e ha un impegno a lungo termine per sostenere la modernizzazione delle nostre forze di difesa", ha concluso Umerov. (Kiu)