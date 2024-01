Speciale difesa: Iraq, milizie filo-iraniane rivendicano nuovo attacco contro base Usa di Ain al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione che riunisce i gruppi armati iracheni sostenuti dall’Iran, ha rivendicato oggi un nuovo attacco contro la base aerea di Ain al Asad, nel deserto occidentale iracheno. “I mujaheddin hanno attaccato con i droni la base occupata di Ain al Asad nell’Iraq occidentale”, si legge in un comunicato diffuso via Telegram. Almeno due militari statunitensi sono rimasti feriti sabato 20 gennaio nell'attacco con razzi e missili contro la stessa base aerea di Ain Al Asad, nell'ovest dell'Iraq, attribuito da fonti di Washington a milizie sostenute dall'Iran. Si è trattato, come ricorda il "New York Times", del 140mo attacco subito dalle forze Usa nella regione negli ultimi tre mesi, 57 in Iraq e 83 in Siria. Almeno 70 sono invece i militari statunitensi feriti in tali attacchi, la maggior parte dei quali in maniera lieve. L'attacco di sabato, avvenuto intorno alle 18:30 ora locale, è considerato il più "grave" di quelli avvenuti finora, e ha provocato anche il ferimento di un militare iracheno, come confermato dal portavoce del primo ministro, Mohammed Shia al Sudani, il generale Yahya Rasool. Contro la base di Al Asad sono stati lanciati almeno dieci razzi e sette missili balistici a corto raggio, due dei quali sono riusciti a superare il fuoco di sbarramento dei sistemi di difesa aerea. L'attacco, scrive ancora il "New York Times", è un'ulteriore conferma di come il conflitto in corso nella Striscia di Gaza si sia ormai allargato a macchia d'olio nella regione. La base aerea di Al Asad, nel deserto occidentale dell'Iraq, è utilizzata primariamente da forze di Baghdad, ma ospita ancora un ridotto contingente militare statunitense. In totale Washington ha ancora 2.500 uomini tra Iraq e Siria, impegnati a sostegno delle forze irachene e curde nella caccia agli ultimi superstiti dello Stato islamico. (Irb)