Bosnia: premier Kristo, evitare imposizione di soluzioni esterne su legge elettorale

- La Bosnia Erzegovina deve fare di tutto per evitare l'imposizione di soluzioni sulla legge elettorale da parte della comunità internazionale che potrebbero danneggiare i rapporti sia all'interno della coalizione di governo che tra le istituzioni del Paese. Lo ha affermato la premier bosniaca Borjana Kristo nella conferenza stampa congiunta di Sarajevo insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al primo ministro olandese Mark Rutte e all'omologo croato Andrej Plenkovic. "Voglio sottolineare che stiamo lavorando alle modifiche alla legislazione elettorale della Bosnia Erzegovina, cosa che avviene sia attraverso gruppi di lavoro che a livello di leader politici. Vorrei sottolineare la determinazione dei rappresentanti politici in questo senso. Ci aspettiamo che l'Ue continui a incoraggiare questi processi che portano al dialogo interno e al consenso, non solo sulla legge elettorale, ma su tutte le altre questioni", ha aggiunto la premier di Sarajevo. (Seb)