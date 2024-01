Yemen: ministero Esteri ceco, un connazionale è morto sull’isola di Socotra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino della Repubblica Ceca è morto sull’isola di Socotra, appartenente allo Yemen. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri di Praga. “Possiamo confermare la morte di un cittadino ceco sull’isola yemenita di Socotra. La nostra ambasciata a Riad (Arabia Saudita) è stata informata lunedì. Per rispetto nei confronti della famiglia non forniremo dettagli”, ha spiegato il portavoce. Il ministero degli Esteri ceco ha rilasciato un’allerta a inizio gennaio relativa ai viaggi intrapresi in Yemen. Il territorio dello Stato yemenita è stato definito “estremamente rischioso” e ai cechi è stato raccomandato di non viaggiare nell’area. A quanto risulta dal sistema di registrazione dei cechi all’estero, Drozd, sono sette i connazionali attualmente in Yemen. Nelle ultime settimane, Stati Uniti e Regno Unito hanno compiuto attacchi militari mirati contro i ribelli sciiti filoiraniani Houthi, che controllano molta parte dello Yemen, a partire dalla capitale Sanaa. Dallo scorso autunno, infatti, gli Houthi stanno attaccando le navi commerciali che attraversano il Mar Rosso. (Vap)