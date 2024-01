Cologno Monzese (Ml): arrestati due giovani per traffico stupefacenti, sequestrati 9 kg di hashish (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la perquisizione personale, il 18enne è stato trovato possesso di circa 4 gr. di hashish e della somma di 220 euro. Le successive perquisizioni presso i rispettivi domicili hanno consentito di rinvenire ulteriori 8,9 kg di hashish nella disponibilità del minore e 119 gr. della stessa sostanza, oltre alla somma di mille euro e materiale per il confezionamento, posseduti dal 18enne. Entrambi sono stati altresì deferiti in stato di libertà per ricettazione ed il solo minore anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per guida senza patente. Il veicolo rubato è stato restituito all'avente diritto. Dell'avvenuto arresto sono state informate la Procura della Repubblica di Monza e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. (Rem)