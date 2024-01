Mar Rosso: Bicchielli (Nm), nostre navi a difesa dei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza delle nostre navi da guerra nel Mar Rosso serve a garantire la sicurezza dei mercantili e del personale navigante nell'area che è soggetta, in questo periodo, agli attacchi dei ribelli yemeniti. In questo modo riusciamo a tutelare la nostra economia che le incursioni degli Houthi mettono a rischio per l'aumento dei costi e dei tempi di trasporto delle merci, costrette a lunghi peripli per consegnarle". Lo afferma l'onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera e capogruppo in commissione Difesa a Montecitorio. "Grazie quindi a tutti i militari impegnati - continua il parlamentare -, il compito della Difesa è quello di garantire la percorribilità di rotte strategiche tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso, attraverso le quali passa il 12 per cento del commercio globale. Va anche ringraziato il ministero della Difesa per il suo impegno a rafforzare il sistema difensivo del Paese: la situazione geopolitica ci impone di raggiungere al più presto la spesa del 2 per cento del Prodotto interno lordo per sostenere la protezione dell'Italia, così come concordato con gli alleati". (Rin)