Liberia: ufficio presidenziale, Boakai "perfettamente in salute" dopo il malore

- Il nuovo presidente della Liberia, Joseph Boakai, è stato dichiarato "perfettamente in salute" dai suoi medici. Lo afferma il suo ufficio in una nota, dopo che ieri il 79enne neo-presidente non è riuscito ad arrivare alla fine del suo discorso d'insediamento e ha dovuto essere aiutato ad allontanarsi dal podio durante la cerimonia di giuramento. Boakai, prosegue la nota, ha accusato un colpo di calore ma ora ha ripreso le sue normali attività. Mentre stava tenendo il suo discorso da circa 30 minuti, ieri Boakai ha iniziato a mostrare crescenti difficoltà a parlare prima di essere circondato dai suoi assistenti e da membri del servizio di protezione esecutivo che in un secondo momento lo hanno scortato fuori dal Campidoglio, che è la sede del parlamento. La cerimonia di giuramento si è quindi conclusa prematuramente. Boakai, 79 anni, ha comunque prestato giuramento come presidente più anziano della storia della Liberia. Già da tempo circolavano voci insistenti circa il suo presunto stato di cattiva salute. Boakai ha vinto il ballottaggio presidenziale dello scorso 20 novembre con uno scarto di poco superiore ai 20 mila voti, ottenendo il 50,8 per cento contro il 49,1 per cento di Weah. (Res)